Gazzetta dello Sport - Nessuno stop per Orsato: l'AIA lo conferma per il prossimo turno

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i vertici arbitrali avrebbero deciso di non fermare Orsato dopo Juventus-Roma.

Dal caos al futuro: Daniele Orsato non verrà fermato dai vertici arbitrali e svolgerà regolarmente il suo compito anche nel prossimo turno di campionato, in Serie A.

Nessuna ripercussione, dunque, dopo gli episodi e le polemiche scatenate dalla gara tra Juventus e Roma all'Allianz Stadium nell'ultimo turno: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'AIA ha deciso di non intervenire sull'arbitro.

La decisione sul rigore poi assegnato alla Roma, sempre stando alle ricostruzioni della Gazzetta, non sarebbe stata giudicata come un errore "così grave" da fermarlo.

L'episodio è quello del fallo di Szczesny su Mkhitaryan e della mancata concessione del vantaggio, culminato poi con la rete di Abraham, non convalidata.

A elevare il grado di tensione del post-partita, le dichiarazioni catturate dalle telecamere all'intervallo del match, con Orsato che, confrontandosi con Cristante, ha dichiarato: "Mettiti nei miei panni: il portiere esce. 'Fallo, rigore!'. 'No, fuorigioco'. Io fischio e la palla finisce in rete. Se non fischio? Il vantaggio sul rigore non si dà mai, eh! Ho capito, ma è un calcio di rigore eh! Adesso dai (si rivolge a Cristante, ndr) la colpa a me per averti dato un rigore? No, eh! (ride, ndr)".

Da lì le analisi con il regolamento alla mano e con le discrepanze con lo stesso.

Roma danneggiata, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ma la prestazione generale non sarebbe da bocciare, con l'episodio ritenuto un "errore-non-errore".