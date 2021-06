Gazzetta dello Sport - Cambia il designatore arbitrale: Rocchi rileverà Rizzoli

Nei prossimi giorni verrà nominato un nuovo designatore arbitrale: finisce l'era di Rizzoli, pronta ad iniziare quella di Gianluca Rocchi.

Cambio al vertice degli arbitri: nei prossimi giorni potrebbe avvenire un passaggio del testimone nel ruolo di designatore arbitrale, chiudendo di fatto un'era. Secondo quanto riportato tra le pagine della Gazzetta dello Sport, Nicola Rizzoli, designatore delle gare di Serie A e B, dovrebbe lasciare il posto a Gianluca Rocchi.

Una scelta più complessa della semplice nomina e approfondita dalla Gazzetta facendo riferimento a un particolare gioco di equilibri gestito dal presidente Aia Alfredo Trentalange (eletto a febbraio) che, prima di ufficializzare il tutto, vorrebbe avere la situazione più chiara anche in termini di progettualità futura (tra le pagine della rosea si legge di un rapporto, quello tra Aia e Figc, in bilico nelle scorse settimane).

A Rizzoli, comunque, va dato atto di aver affrontato tra diverse difficoltà il periodo di transizione dal vecchio arbitraggio a quello con il Var, raccogliendo consensi non sono in Italia, ma anche all'estero per la gestione della sua squadra e le capacità comunicative.

Adesso la palla (o il fischietto) passa a Rocchi, al secondo posto per gare arbitrate in Serie A (263) alle spalle di Concetto Lo Bello (328). Ormai lontano dai campi dal 2 agosto scorso, ultima giornata di A tra Juventus e Roma, da settembre ha ricoperto ruoli dirigenziali, e in particolare quello di consulente delle relazioni istituzionali della Can, in materia di Var. Un cambio epocale, comunque, che farà discutere.