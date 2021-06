Gazzetta - Cristiano Ronaldo-Juve, futuro in bilico: presto incontro con Mendes

Il portoghese, insieme al suo entourage, potrebbe incontrare presto la Juventus per decidere quale strada prendere per il futuro.

Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus è sempre più incerto: il portoghese, apparso notevolmente nervoso pochi minuti dopo il fischio finale che ha sancito l'eliminazione del Portogallo per mano del Belgio a Euro 2020 , dovrà a breve sedersi a discutere con la società bianconera e tracciare la strada da seguire.

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport , a breve potrebbe tenersi un incontro tra l'entourage del portoghese, rappresentato da Jorge Mendes , e la dirigenza juventina: "Qualsiasi cosa succederà sarà per il meglio, a prescindere se resterò alla Juventus o andrò via" , aveva spiegato lo scorso 14 giugno in conferenza stampa alla vigilia della sfida all'Ungheria.

La sensazione è che comunque una Juventus senza Ronaldo e viceversa non è solo possibilità astratta, ma concreta. Molto dipenderà dalle logiche di mercato e dai movimenti che potrebbero aprire nuovi scenari e spiragli per un trasferimento che comunque ha i suoi costi, certamente non bassi. In tal senso, PSG, Manchester United e Real Madrid diventano spettatrici interessate.

Con il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, oltretutto, bisognerà discutere anche del nuovo progetto tecnico che verrà portato avanti, sapendo, come spiega la Gazzetta, che la figura di Cristiano Ronaldo comunque "condiziona l'ambiente ". Prossimi giorni, dunque, importanti per conoscere le strade della Juventus e del portoghese.