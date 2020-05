Gazzetta dello Sport - Zhang pensa a un regalo per l'Inter: spunta Pogba

Il presidente può mettere a segno un colpo ad effetto per avvicinarsi alla Juventus. Il francese è un'idea, anche nella testa dei nerazzurri.

É sempre contro , in campo così come sul mercato. Con un sogno in comune, chiamato Paul Pogba. Perché secondo 'La Gazzetta dello Sport' il francese non sarebbe il sogno soltanto dei bianconeri.

Il classe 1993 di proprietà del sarebbe sulla lista dei desideri nerazzurra, oltre che su quella di 'Madama'. E non per caso, ma per una volontà del presidente Steven Zhang.

Il numero uno nerazzurro vorrebbe regalare e regalarsi un colpo di primissimo piano con un tesoretto derivante dalle cessioni di Icardi, Perisic e, forse, anche Lautaro e Vecino. Pogba, che Conte conosce bene, sembra il nome più intrigante.

Dopo Eriksen, dunque, l'Inter potrebbe arricchirsi con un altro interno di centrocampo top, ruolo in cui Conte non si sentirebbe 100% al sicuro con soltanto Sensi, Barella e il danese.

Per ora, comunque, rimane soltanto un pensiero, anche perché l'ingaggio da 17 milioni l'anno sembra difficile da aggirare. Il contratto in scadenza nel 2021, però, fa gola. E anche l'Inter sogna.