Gazzetta dello Sport: Tottenham su Llorente, il Napoli è pronto a cedere

A pochi mesi dal suo addio, Fernando Llorente potrebbe clamorosamente tornare al Tottenham. Il Napoli è disponibile a cederlo in prestito.

Quello del è un 2020 che non si è certamente aperto nel migliore dei modi. Gli Spurs di José Mourinho, non solo sono incappati in due sconfitte consecutive in campionato, ma hanno dovuto fare i conti con la peggiore delle notizie: il lungo stop al quale sarà costretto Harry Kane.

L’attaccante inglese non sarà a disposizione prima di aprile e tale circostanza costringe in club londinese a guardarsi attorno alla ricerca di un valido sostituto.

Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile interesse per Piatek, ma in realtà potrebbe essere un altro protagonista della nostra il vero obiettivo degli Spurs: Fernando Llorente.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', con il si può chiudere un’operazione che preveda il trasferimento del centravanti iberico a Londra in prestito fino a giugno. I due club sarebbero più che pronti a chiudere in tempi brevi, ma l’ultima parola spetterà ovviamente al giocatore.

Per Llorente si tratterebbe ovviamente di un clamoroso ritorno, visto che ha vestito la maglia del Tottenham fino a pochi mesi fa, prima di lasciare l’ a parametro zero per trasferirsi proprio al Napoli. Con gli Spurs ha sfiorato un trionfo in , mentre con i partenopei ha sin qui raggranellato solo 475’ in campionato, ai quali vanno aggiunti altri 86’ in Europa.