Gazzetta dello Sport: la Roma torna a pensare a Thauvin

La Roma torna a mettere nel suo mirino Florian Thauvin. Insieme a Pedro e Mertens è uno degli obiettivi per rafforzare l’attacco.

Rafforzare il reparto offensivo. E’ questo uno dei grandi obiettivi della in vista della prossima stagione. Il club giallorosso è alla ricerca di elementi di spessore da mettere a disposizione di Fonseca e, all’interno di una lista che già comprende i nomi di Pedro e Mertens ne è stato aggiunto un altro: quello di Thauvin.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, a differenza di Pedro e Mertens, il campione transalpino non ha un contratto che si sta avvicinando alla sua naturale scadenza e quindi non si può pensare ad un grande colpo a parametro zero. Thauvin però ha dalla sua il fatto di essere ancora giovane e di rientrare perfettamente in quella tipologia di giocatori che la Roma sta cercando.

Il suo nome è stato accostato a quello del club giallorosso già altre volte in passato, oggi però sembrano essersi create le situazioni giuste perché si possa tentare un assalto definitivo. Thauvin è reduce da un’annata tormentata nella quale a causa di un infortunio alla caviglia rimediato nell’aprile 2019 ed una successiva operazione in artroscopia poi per risolvere completamente il problema a settembre, ha totalizzato appena 20’ in campo.

Normale quindi che la valutazione del suo cartellino sia sensibilmente calata e a ciò va anche aggiunto che il contratto che lo lega all’OM scadrà nel 2021. Thauvin, visto che tra l’altro il suo club sembra costretto a cedere al fine di sistemare la sua situazione finanziaria, sembra destinato a lasciare e magari potrebbero bastare anche meno di 20 milioni di euro per arrivare alla definitiva fumata bianca.

Il gioiello francese, che per caratteristiche si inserirebbe a meraviglia nel 4-2-3-1 di Fonseca, attualmente guadagna quasi 4 milioni di euro l’anno, ma la cifra potrebbe essere abbassata offrendogli un lungo contratto. Tutte cose sulle quali la Roma sta ragionando, sapendo che non potrà perdere tempo, perché per arrivare al giocatore servirà superare una nutrita concorrenza.