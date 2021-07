Gazzetta dello Sport - Pellè, tentazione 'oranje': può tornare al Feyenoord 7 anni dopo

Graziano Pellè può vestire nuovamente la maglia del Feyenoord a sette anni di distanza dall'addio: su di lui ci sono anche Venezia e Salernitana.

Graziano Pellè può tornare al Feyenoord, in Olanda. L'attaccante leccese vuole riscattarsi dopo una stagione a corrente alternata con la maglia del Parma e sta valutando la proposta del club di Eredivisie, che lo rivorrebbe a disposizione.

Pellè , 36 anni, ha vestito la maglia del Feyenoord nelle stagioni 2012/2013 e 2013/2014, totalizzando 55 goal e 15 assist in 66 presenze tra Eredivisie, Coppa d'Olanda ed Europa League. Uno 'score' eccellente che la punta salentina spera di replicare per ripartire dopo la retrocessione con il Parma e la fine del contratto che lo legava al club ducale.

Le proposte non mancano ma la tentazione a tinte 'Oranje' è forte. Nelle ultime settimane due delle neopromosse in Serie A, Venezia e Salernitana, hanno bussato alla porta di Graziano Pellè. I lagunari e i campani sono alla ricerca di un attaccante d'esperienza e il profilo del classe 1985 è considerato perfetto.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la possibilità di tornare in Olanda e vestire per la seconda volta la maglia del Feyenoord potrebbe far saltare i piani delle squadre italiane. Pellé sembra, infatti, stuzzicato dall'idea di giocare nuovamente in Eredivisie e vorrebbe affrontare questa nuova sfida in carriera.