Gazzetta dello Sport - Milan, occhi puntati su Hjulmand del Lecce

I rossoneri puntano al centrocampista del Lecce ma le richieste di Corvino sono alte. In difesa monitorato Nianzou del Siviglia.

Colmare un vuoto a centrocampo. Oltre al reparto offensivo, il Milan cerca rinforzi da mettere a disposizione di Pioli anche in mediana.

L'infortunio di Bennacer rende necessario un innesto per i rossoneri, che monitorano il mercato alla ricerca del profilo più adeguato.

La Gazzetta dello Sport riferisce di un interesse per Morten Hjulmand, centrocampista del Lecce che si è messo in evidenza in Serie A la stagione scorsa.

Corvino spara alto: vuole 25 milioni per uno dei suoi migliori giocatori. Il Milan punta a un'offerta al ribasso, per il momento intorno ai 18 milioni di euro.

La priorità in questo momento è però trovare un attaccante e soprattutto una sistemazione per Origi e De Ketelaere. Il profilo numero uno sulla lista di Moncada è quello di Marcus Thuram, svincolato e conteso dal PSG.

Si guarda anche a un colpo in difesa: il favorito sembra essere Tanguy Nianzou, centrale del Siviglia. Reduce da un infortunio e da una stagione non del tutto esaltante, può essere acquistato per una decina di milioni.