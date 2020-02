Gazzetta dello Sport - Mihajlovic vuole Kolarov al Bologna

Secondo le ultime indiscrezioni il tecnico serbo ha intenzione di portare il connazionale in rossoblù nella prossima stagione di Serie A.

E' in scadenza di contratto con la nel 2021, ma il futuro di Alexsandar Kolarov potrebbe anche non essere giallorosso. Circolano infatti insistentemente le voci riguardo un possibile assalto del per portare il connazionale di Mihajlovic in maglia rossoblù.

Secondo la Gazzetta dello Sport l'idea esiste eccome. Fenucci, Bigon, Di Vaio e sopratutto Sabatini, che portò Kolarov in la prima volta, stanno ragionando per provare a portare il terzino alla corte rossoblù, sopratutto se dovesse arrivare una qualificazione europea a sorpresa.

Un punto a favore del Bologna sarebbe il rapporto non più idilliaco tra Kolavor e i tifosi della Roma. Mihajlovic accetterebbe volentieri un giocatore esperto come il connazionale sulla fascia, anche considerando che sulla fascia sinistra esiste il problema Dijks, assente oramai da quattro mesi.

La possibilità di vedere Kolarov al Bologna nella prossima annata non è da escludere, ma per ora la conferma alla Roma con conseguente futuro dirigenziale in giallorosso sembra essere la via più fattibile per l'ex , tra i più letali al mondo su calcio da fermo.