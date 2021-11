Gazzetta dello Sport - Mancini pensa a Luiz Felipe per l'Italia: FIGC al lavoro

Il secondo posto nel girone di qualificazione a Qatar 2022 alle spalle della Svizzera sta aprendo scenari fino a poco tempo fa impronosticabili per l'Italia, che non può permettersi una seconda eliminazione consecutiva che avrebbe del clamoroso: le ultime uscite hanno evidenziato le pecche e, soprattutto, le lacune della rosa a disposizione di Roberto Mancini, che per i playoff di marzo potrebbe avere dei nuovi 'rinforzi'.

Se nei giorni scorsi si è parlato molto dell'eventualità di vedere Joao Pedro con la maglia della Nazionale, ora è il turno di un altro potenziale 'oriundo' che, in tal caso, andrebbe a rinforzare il reparto difensivo: l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' fa il nome di Luiz Felipe, come possibile cura a parte dei mali azzurri.

Il difensore centrale della Lazio possiede già il doppio passaporto, potendo contare sulle origini italiane di entrambi i genitori, e l'iter verso la convocazione sarebbe dunque in netta discesa: la FIGC è al lavoro per capire la disponibilità del diretto interessato, che sarebbe preferito a Roger Ibañez della Roma.

In realtà Luiz Felipe ebbe già un contatto ravvicinato con la realtà azzurra nel marzo 2019, quando l'allora commissario tecnico Gigi Di Biagio lo convocò con l'Under 21: il classe 1997 però non se la sentì di proseguire e rinunciò all'idea di rappresentare l'Italia, motivando la sua scelta con la voglia di ritagliarsi il proprio spazio nel contesto del Brasile, di cui ha vestito la maglia dell'Under 20 e dell'Under 23, senza essere preso in considerazione da Tite per la nazionale maggiore.

Proprio quest'ultimo aspetto potrebbe rivelarsi decisivo per far sì che Luiz Felipe cambi idea quasi tre anni dopo quel rifiuto, anche se a differenza di Joao Pedro (che ha cinque anni di più) sembrano esserci più margini per una convocazione nel prossimo futuro.

Nei giorni a venire potrebbe andare in scena un contatto con un membro di rilievo del Club Italia, al fine di sondare il terreno per incassare eventualmente la disponibilità di Luiz Felipe a vestire l'azzurro già nello stage in programma a gennaio, con i playoff di marzo sullo sfondo.

Sia il difensore della Lazio che Joao Pedro sarebbero chiamati a compiere una scelta cruciale, che li porterebbe ad abbandonare una volta per tutte il sogno brasiliano: per questo motivo è fondamentale il lavoro diplomatico della Federazione, che non vuole correre il rischio di ritrovarsi giocatori senza le giuste motivazioni.