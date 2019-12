Gazzetta dello Sport: Lobotka al Napoli, mancano solo le firme

Il Napoli sta per mettere le mani su Stanislav Lobotka: operazione da 25 milioni col Celta, pronto un quinquennale da 2 milioni l'anno.

Il ci ha provato. Ma Stanislav Lobotka, alla fine, appare destinato a vestire la maglia del . E dunque dovrebbe essere proprio lui, e non l'ex doriano Torreira, il regista di cui Gattuso e gli azzurri hanno bisogno come il pane in vista della seconda parte di stagione.

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', l'affare si farà. Il totale? 25 milioni di euro. Questa è la richiesta del , la squadra in cui Lobotka gioca dal 2017. Il Napoli oggi offrirà 15 milioni più 5 di bonus, ma secondo il quotidiano è destinato a venire incontro alle esigenze degli spagnoli. Per il centrocampista slovacco è invece pronto un quinquennale da 2 milioni a stagione.

L'operazione, insomma, è ben avviata e già nelle prossime ore potrebbe concludersi in maniera positiva per il Napoli. Tanto che, sempre secondo la 'Gazzetta', per la fumata bianca "praticamente mancano soltanto le firme".

Con Lobotka, se l'affare sarà confermato ufficialmente, si concluderà dunque l'annosa ricerca di un regista che, a Napoli, manca dai tempi di Jorginho. Ancelotti ci ha provato con un altro slovacco, ovvero Marek Hamsik, prima dell'addio in direzione . E neppure i vari Fabian Ruiz e Allan si sono rivelati adatti per ricoprire il ruolo.

In corsa per Lobotka, come detto, c'era anche il Milan. Il quale ne ha già due di registi, ovvero Bennacer e Biglia, ma è comunque intenzionato a irrobustire il reparto a gennaio. A quanto pare, non sarà lo slovacco il secondo acquisto rossonero dopo Ibrahimovic.