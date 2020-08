Gazzetta dello Sport - Kean può tornare alla Juventus

La Juventus cerca una quarta punta per completare il reparto offensivo e potrebbe riportare Moise Kean a Torino in prestito biennale.

Dzeko, Milik, Suarez...la sfoglia la margherita alla ricerca del suo nuovo numero 9 ma intanto starebbe lavorando anche a un clamoroso ritorno.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', infatti, Moise Kean potrebbe fare rientro alla Continassa dopo una sola stagione all' tra poche luci e troppe ombre.

Neppure l'arrivo di Carlo Ancelotti d'altronde ha cambiato la situazione di Kean, che in Premier League ha collezionato tante panchine ed appena due goal.

Ecco perché, specie dopo l'addio di Allegri, Kean potrebbe davvero prendere in considerazione l'idea di tornare alla Juventus dove completerebbe il reparto offensivo con Cristiano Ronaldo, Dybala ed il nuovo numero 9.

La Juventus in tal senso starebbe lavorando ad un trasferimento in prestito biennale con obbligo di riscatto già fissato a determinate condizioni.

Tornare in , inoltre, permetterebbe a Kean di essere seguito con maggiore attenzione dal CT Mancini che lo ha convocato anche per i prossimi impegni della Nazionale e conta forte su di lui in vista dei prossimi Europei.