Gazzetta dello Sport - Juventus, torna di moda l'ipotesi Milinkovic-Savic

Il centrocampista biancoceleste piace alla squadra di Allegri. La richiesta di Lotito è 30 milioni, Pellegrini e Rovella possibili contropartite.

Non farsi trovare impreparati. Con questo spirito la Juventus si guarda intorno sul mercato in vista della prossima stagione, che deve essere quella del riscatto.

In attesa di capire se Adrien Rabiot accetterà l'offerta di rinnovo annuale, i bianconeri sondano le possibili alternative.

Una di queste, come riferisce La Gazzetta dello Sport, porta a Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Il serbo è un vecchio pallino della Juventus e ora le due strade potrebbero incrociarsi.

La richiesta di Lotito, presidente biancoceleste, è scesa di parecchio rispetto a qualche anno fa. Oggi potrebbero bastare 30 milioni di euro cash per prelevare il centrocampista.

Per abbassare il costo del cartellino di Milinkovic però, la Juventus può sfruttare alcune contropartite. La prima è Luca Pellegrini, da gennaio in prestito proprio alla Lazio ma per il quale Lotito non è intenzionato a spendere i 15 milioni di euro pattuiti per il riscatto.

I bianconeri potrebbero dunque scontare in maniera sensibile il costo del suo cartellino, stornandolo dall'eventuale prezzo finale di Milinkovic. L'altro nome è quello di Nicolò Rovella, reduce da un anno più che positivo al Monza.