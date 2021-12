Gazzetta dello Sport - Immobile positivo al COVID, la Lazio parte per Venezia

La Lazio deve fare a meno di Ciro Immobile: in attesa dell'ufficialità, le ultime parlano dell'assenza dell'attaccante biancoceleste per la sfida contro il Venezia.

Come riportato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", Immobile, entrato in contatto con un positivo, sua moglie, sarebbe in realtà risultato positivo egli stesso al COVID-19.

In caso di esito negativo del tampone il giocatore avrebbe potuto aggregarsi ugualmente con la squadra, che parte comunque per Venezia e che sarà regolarmente in campo al "Penzo", ma dovrà stare fermo ai box.

L'articolo prosegue qui sotto

Un'assenza importante per Maurizio Sarri, nella speranza che possano tornare, sia l'attaccante che sua moglie, presto negativi.

Nelle ultime ore diverse sono state le voci relative a una presunta positività di Immobile, ma non sono arrivate smentite.

Stando a quanto riporta la "Gazzetta", il giocatore sta bene ed è asintomatico, ma il suo 2021 è finito in anticipo: in attesa dell'ufficialità della Lazio.