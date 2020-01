Gazzetta dello Sport: Eriksen ha detto sì all'Inter, contratto fino al 2024

L’Inter si avvicina sensibilmente a Christian Eriksen. C’è l’intesa con il giocatore per un contratto da 7,5 milioni più bonus a stagione.

L’ potrebbe piazzare uno dei colpi più importanti in assoluto della sessione invernale di calciomercato. Il club meneghino infatti, è riuscito ad assicurarsi il ’sì’ di uno dei centrocampisti più corteggiati dell’intero panorama calcistico europeo: Christian Eriksen.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', c’è l’intesa con il gioiello del per un contratto fino al 2024. Il centrocampista danese, che a giugno potrà liberarsi a parametro zero dagli Spurs, inizialmente aveva chiesto un ingaggio da 10 milioni di euro annui in caso di un trasferimento estivo, ma adesso ha deciso di abbassare le sue pretese al fine di approdare fin da subito a Milano.

L’accordo è stato trovato sulla base di 7,5 milioni netti a stagione più bonus, ma ora bisogna passare alla fase successiva dell’operazione: convincere il Tottenham.

Beppe Marotta di fatto non ha ancora affrontato l’argomento con il plenipotenziario degli Spurs, Daniel Levy, ma lo farà presto sapendo che il club londinese chiede 20 milioni di euro per chiudere l’operazione e che soprattutto ha già in mano il gradimento di Eriksen.

L’Inter quindi potrebbe a breve tempo piazzare un colpo importantissimo, ma non si fermerebbe qui. Nel mirino restano Vidal (che vorrebbe trasferirsi a Milano, ma va ancora convinto il ), Young (che sembra vicinissimo e pronto ad accettare un contratto fino al 2021) e Giroud (altra operazione tutt’altro che impossibile da chiudere).