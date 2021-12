Paura per Gavi: il centrocampista del Barcellona in ospedale per una commozione cerebrale

Serata da dimenticare per il Barcellona e non solo per il risultato maturato in campo. I blaugrana sono usciti sconfitti per 1-0 contro il Betis Siviglia al Camp Nou.

La vera brutta notizia è arrivata però dalle condizioni di Gavi. Il centrocampista ha ricevuto una forte pallonata alla testa intorno alla mezz'ora di gioco.

Il colpo ha causato a Gavi una commozione cerebrale e lo ha costretto ad abbandonare immediatamente il terreno di gioco per recarsi in ospedale.

A comunicare le condizioni del calciatore è stato lo stesso Barcellona con un post pubblicato su Twitter.

"Il giocatore Gavi è stato trasferito in ospedale seguendo il protocollo dopo lo shock avuto durante la partita di oggi".