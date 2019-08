Gattuso può ripartire dalla Ligue 1: il Nantes lo vuole come nuovo allenatore

L'ex tecnico del Milan vabbè preso due giorni per decidere se accettare o meno la destinazione francese

Dopo la parentesi Ranieri, un altro tecnico italiano può sedersi sulla panchina nel . La squadra di , infatti, sta pensando a Rino Gattuso per la prossima ed imminente stagione del campionato francese che prenderà il via questo agosto.

Secondo i quotidiani locali, infatti, è Gattuso il favorito per sostituire il partente Vahid Halilhodžić, tecnico che ha rescisso consesualmente il suo contratto con il Nantes. Ultima partita contro il e nuovo corso per la squadra arancioverde nella prossima stagione.

Gattuso avrebbe preso 48 ore di tempo per decidere riguardo il suo ruolo al Nantes, ma ci sarebbe la possibilità di vedere un altro tecnico italiano in caso di no da parte di Gattuso. Pronto infatti anche Walter Zenga ad occupare la panchina lasciata da Halilhodžić.

La pista che porta a Gattuso sembra essere comunque la più percorribile e nella giornata di lunedì potrebbe già arrivare il sì dell'ex tecnico del . Dopo essere stato accostato a club cinesi, la possibilità di rimanere nel grande calcio nell'immediato.