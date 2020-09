Gattuso avvisa Milik: "Deve trovare una soluzione, siamo stati chiari"

E' ormai rottura totale tra Milik ed il . L'attaccante polacco, il cui contratto scadrà nel 2021, non è stato neppure convocato per l'amichevole di oggi contro il Pescara.

E al termine della partita Gattuso, intervistato da 'Sky Sport', è stato chiarissimo sui motivi dell'esclusione.

"Io e la società siamo stati chiari l’anno scorso per tanti mesi riguardo Milik, doveva rinnovare il contratto ed è stata una sua scelta non farlo. Ora lui deve trovare una soluzione , noi intanto abbiamo investito e preso due attaccanti come Osimhen e Petagna".

Il tecnico invece conta ancora su Koulibaly, almeno finché non arriverà un'offerta ritenuta congrua dal presidente De Laurentiis per cedere il difensore,

" Koulibaly è un discorso diverso, il calciatore ha un valore ben preciso e sa che se non arrivano i soldi che la società vuole non può partire".

Gattuso infine ha chiarito anche il motivo dell'assenza di Llorente, neppure in panchina contro il .

"Non mi sembrava corretto tenerlo in panchina per farlo entrare di nuovo solo nei minuti finali, ho preferito farlo lavorare e per questo non è stato convocato”.