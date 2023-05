Gatti, l'uomo della provvidenza tiene in corsa la Juve

Gatti sulle orme di Porrini: entra a mezz'ora dalla fine ed evita il ko della Juve col Siviglia firmando il suo secondo goal in Europa League.

La Juventus acciuffa il pari all'ultimo respiro nella semifinale d'andata di Europa League e, nonostante le difficoltà, tiene evidentemente aperto il discorso qualificazione contro il Siviglia.

Al blitz vincente di En-Nesyri nel primo tempo, ha risposto il colpo di testa a tempo scaduto di Federico Gatti, autentico uomo della provvidenza in salsa bianconera, puntuale nell'evitare la prima sconfitta di Madama nel torneo.

E' senza dubbio un goal dal peso specifico enorme quello del centrale classe 1998, il secondo consecutivo in casa in Europa League dopo il tap-in risolutore contro lo Sporting.

In quel caso, il suo sigillo fu poi decisivo nell'economia della qualificazione e in casa Juve ci si augura che anche il colpo di testa di ieri possa assumere gli stessi connotati tra sei giorni quando al Ramon Sanchez-Pizjuan ci si giocherà il pass per la finalissima di Budapest del 31 maggio.

Comunque vada a finire, il centrale di Rivoli è già entrato nella storia della Juventus: l'ex Frosinone è diventato l'ultimo difensore italiano della Vecchia Signora a segnare in una semifinale europea. L'ultimo a riuscirci era stato Sergio Porrini contro il Borussia Dortmund nel 1995, sempre nel contesto della vecchia Coppa UEFA.

Con loro sono solamente tre gli altri difensori capaci di andare a segno in una semifinale europea con la maglia zebrata: Antonio Cabrini, Antonello Cuccureddu e Giancarlo Bercellino.

Per quanto riguarda Gatti va inoltre evidenziato un altro dato che lo accomuna ad una bandiera della Juve come Giorgio Chiellini: sono loro, infatti, gli ultimi difensori italiani della Juve ad aver segnato almeno due goal nella stessa competizione europea. L'attuale difensore dei Los Angeles FC vi riuscì nella stagione 2010/11 firmando una doppietta contro il Lech Poznan.

Alla prima annata in bianconero, Gatti ha avuto il merito di scalare le gerarchie difensive di Allegri, rispondendo presente ogni volta che il tecnico livornese l'ha chiamato in causa. E' successo anche ieri, quando l'infortunio di Bonucci gli ha aperto le porte dell'ultima mezz'ora di partita. Un segmento finale nel quale ha trovato gli argomenti necessari per ergersi ancora una volta a protagonista.

Ad inizio anno si pensava che Gatti sarebbe stato il quinto di un reparto che gli poneva davanti Bremer, Danilo, Bonucci e Rugani, ma la sua crescita costante - oltre a qualche defezione di troppo da parte dei compagni - gli ha permesso di diventare presto un punto di riferimento.

Tra Serie A, Champions League, Europa League e Coppa Italia, il 24enne ha messo a referto 22 partite ufficiali e, appunto, 2 goal. Quelli che mantengono intatte le possibilità della Juve di chiudere la stagione con un trofeo.