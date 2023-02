Nervi tesi Gasperini dopo Milan-Atalanta: litiga con alcuni tifosi e lancia loro un panino

Dopo la partita di San Siro, Gian Piero Gasperini ha incrociato l'auto di alcuni sostenitori dando vita a un diverbio: "Non hai mai vinto un c***o".

Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite tra campionato e Coppa Italia, la zona Champions League che si allontana, i nervi che improvvisamente tornano a essere tesi. Per l'Atalanta non è un buon momento e per Gian Piero Gasperini neppure. E a testimoniarlo è una scena accaduta dopo la sconfitta dei bergamaschi contro il Milan.

Al termine del match, perso malamente per 2-0, Gasperini è salito sulla propria auto per tornare da solo a Bergamo. Ma ha avuto la sfortuna di incrociare alcuni tifosi, presumibilmente del Milan, con i quali sono volate parole grosse.

La scena è stata ripresa con il telefonino da uno dei tifosi e nelle ore successive ha iniziato a fare il giro dei vari social network. Si sentono Gasperini e i suoi interlocutori dare vita a un acceso diverbio, con poco carine tra cui un "non hai mai vinto un c***o" rivolto all'allenatore dell'Atalanta e un "vattene via" come risposta di quest'ultimo.

Nel mentre, come si può vedere nel video, il tecnico ha lanciato verso l'auto dei tifosi il panino che stava mangiando, andato ad adagiarsi all'interno della vettura.

Scene di nervosismo che, come detto, fanno il paio con i risultati poco positivi ottenuti dall'Atalanta nelle ultime settimane: lo 0-2 di San Siro contro il Milan ha tenuto inchiodati i bergamaschi a quota 41 punti in classifica, a -4 dal quarto posto della Lazio. Ma le lunghezze di distacco dalla zona Champions, se la Roma battesse la Cremonese, diventerebbero 6.