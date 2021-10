Gasperini rende merito ai vincitori: "Impressionato dal Milan"

Battuta d'arresto per l'Atalanta che deve cedere il passo al Milan nel posticipo del 7° turno di Serie A: gara divertente, accesasi ulteriormente nel finale col tentativo di rimonta della 'Dea', svegliatasi quando ormai era troppo tardi per evitare la sconfitta.

Intervistato da DAZN, Gian Piero Gasperini ha analizzato i momenti chiave dell'incontro, individuati nella rete subita a freddo da Calabria e dal raddoppio milanista di Tonali a poco tempo dall'intervallo.

"Abbiamo preso un goal dopo trenta secondi e il secondo poco prima del termine del primo tempo. Se fosse finito sullo 0-1 sarebbe potuta andare diversamente. La partita si è messa subito bene per loro, abbiamo avuto qualche occasione per raddrizzarla. In qualche situazione non siamo stati fortunati, tipo l'infortunio di Pessina. Non so cosa gli sia successo, vedremo domani".