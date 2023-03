Gasperini nella storia della Serie A: è il quarto allenatore a tagliare il traguardo degli 800 punti

Il tecnico dell'Atalanta è il quarto nella storia della Serie A a superare quota 800 punti: meglio di lui solo Spalletti, Ancelotti e Allegri.

L'Atalanta torna a sorridere in campionato dopo un periodo piuttosto complesso. I nerazzurri, infatti, sono tornati al successo in Serie A piegando 2-1 l'Empoli in rimonta.

Tre punti pesanti, ma complessivamente meritati, quelli ottenuti al Gewiss Stadium dopo lo svantaggio maturato nel finale del primo tempo per mano di Ebuehi, capace di ammutolire il pubblico bergamasco ad una manciata di minuti dall'intervallo.

Nella ripresa, però, la Dea è tornata ad alzare i giri del motore - dopo un primo tempo comunque positivo - e dopo il pari immediato di de Roon ci ha pensato Hojlund a spezzare il digiuno personale (è tornato al goal dopo 6 partite) e di squadra, con gli orobici che non strappavano il bottino pieno da oltre un mese.

Una vittoria che fa felice il popolo atalantino e che proietta Gian Piero Gasperini nella storia del campionato italiano.

Il tecnico di Grugliasco, come riportato da 'Opta', è diventato il quarto allenatore a tagliare il traguardo degli 800 punti in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria: con la vittoria ottenuta ai danni dell'Empoli, l'ex allenatore del Genoa ha toccato quota 802.

A partire dalla stagione 1994/95 dunque, meglio di lui hanno fatto solamente Luciano Spalletti fermo a 974, Carlo Ancelotti (948) e Massimiliano Allegri che tra Cagliari, Milan e Juventus ne ha totalizzati 926.