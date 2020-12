Gasperini gli chiede di cambiare posizione, Gomez si rifiuta: "No"

Durante il primo tempo di Atalanta-Midtjylland, Gasperini ha chiesto a Gomez di spostarsi sulla destra: secco "no" dell'argentino.

L'incornata di Romero ha permesso all' di evitare la sconfitta contro il Midtjylland e, contemporaneamente, anche di giocare sul campo dell' nell'ultimo turno con due risultati su tre a disposizione: con una vittoria o un pareggio scatterebbe la festa per l'approdo agli ottavi di finale per la seconda stagione consecutiva.

Contro i danesi non ha brillato il 'Papu' Gomez, autore di una prestazione sottotono (9 possessi persi e pochi palloni giocati) che ha convinto Gasperini a sostituirlo con Ilicic nell'intervallo: a giocare un ruolo importante in questa scelta, anche un episodio capitato nel corso del primo tempo, con strascichi poi negli spogliatoi.

Il tecnico piemontese ha chiesto al suo capitano di occupare una posizione più defilata sull'out di destra anziché agire in zona centrale. Secca la risposta dell'argentino, ascoltata chiaramente nel silenzio del 'Gewiss Stadium'.

"No".

I due avrebbero avuto anche una discussione negli spogliatoi in seguito a quella risposta, con Gasperini che ha poi fatto a meno di Gomez, trovando comunque il pari che gli ha riconsegnato il sorriso in vista della trasferta olandese.