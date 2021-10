Gasperini sull'espulsione: "Non ho detto nulla, gli arbitri sono un problema"

Il tecnico dell'Atalanta Gasperini ha usato parole dure contro la classe arbitrale, dopo il rosso rimediato nel match contro l'Udinese.

La sfida tra Atalanta e Udinese, conclusa dalle due squadre sull'1-1 e senza episodi particolari, ha lasciato comunque una coda di polemiche. Il protagonista è il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini, espulso nel corso della ripresa.

A fine partita, ai microfoni di 'Sky', il mister è tornato sull'episodio e ha palesato una certa insofferenza nei confronti della classe arbitrale.

"Non so perché sono stato ammonito, non ho detto nulla. Questo è un problema arbitrale grandissimo, questi signori rappresentano un problema. Devono smettere di essere difesi, devono fare i professionisti anche loro e mettere la faccia. Perché non vengono a spiegare le loro decisioni a fine partita? Non ci provano neanche, perché verrebbero fuori tutti i problemi".

Il centro delle polemiche, dunque, per una volta non è un rigore, un fuorigioco o un episodio visto o non rivisto al Var, ma l'espulsione di un tecnico - a detta sua - senza che abbia fatto nulla di condannabile.

Parole dure quelle di Gasperini, che però tirano fuori una questione già affrontata in passato ovvero la possibilità per gli arbitro di parlare a fine partita. Le prossime settimane diranno se questo episodio ha smosso qualcosa in questo senso o meno.