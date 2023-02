Gasperini esalta Hojlund: "Simile a Haaland, sui cento metri è velocissimo"

Il tecnico della Dea sul danese: "Lui come Haaland? Le caratteristiche sono molto simili. Ha grandi margini e crescerà ancora".

La miglior Atalanta della stagione sbanca l'Olimpico di Roma, manda al tappeto la Lazio e aggancia il terzo posto in classifica salendo a quota 41 punti, a braccetto con Milan e Roma.

Una notte semplicemente perfetta quella dei nerazzurri in terra capitolina. Una notte nella quale ha brillato, ancora una volta, la stella di Rasmus Hojlund.

L'attaccante danese, infatti, ha inscenato una prestazione di altissimo livello. L'ennesima in questa sua prima annata con i colori nerazzurri addosso.

Dopo una prima frazione piuttosto anonima, il gioiello scandinavo si è letteralmente scatenato nella ripresa, protagonista di alcune fiammate che hanno fatto scricchiolare il muro difensivo della Lazio.

Baluardo biancoceleste è poi crollato, in via definitiva, al 65' quando il passaggio affetta difesa di Lookman è andato a pescare proprio Hojlund che in spaccata ha messo in rete il pallone del 2-0, nonché il suo sesto goal stagionale e quinto in Serie A.

Nel post partita, ai microfoni di 'Sky', Gian Piero Gasperini ha esaltato la prova del suo numero 17:

"Hojlund un diamante da sgrezzare? Assolutamente sì: ha margini notevoli, energia, intensità e qualità tecniche. Crescerà e migliorerà ancora".

Il tecnico di Grugliasco si è poi lasciato andare ad un paragone decisamente ingombrante, evidenziando come - in termini di esplosività - Hojlund ricordi Erling Haaland, stella del Manchester City.

" Le caratteristiche sono molto simili, soprattutto nelle accelerazioni. È un giocatore velocissimo, sui cento metri è sotto gli undici secondi.

Per la sua statura ha un baricentro basso e una frequenza di passo incredibile: sono convinto che farà una grande carriera, non ci vuole molto a intuirlo. Tecnicamente fa vedere cose sempre diverse e migliori".

Al primo anno in Italia, Hojlund - che l'Atalanta ha prelevato dallo Sturm Graz - ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter diventare un riferimento generazionale nel ruolo di attaccante.

La Dea continua a sognare l'Europa dei grandi, trascinata dal proprio gioiellino scandinavo che - ad anni 20 appena compiuti - sta ponendo solide basi per un futuro da top player.