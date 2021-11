Gasperini e l'Atalanta insieme fino al 2024: l'annuncio ufficiale in diretta tv

Ufficiale: Gian Piero Gasperini e l'Atalanta andranno avanti insieme fino al 2024. E non c'era modo migliore per annunciarlo se non dopo una roboante vittoriia interna per 4-0 contro il Venezia nel turno infrasettimanale.

A svelare la firma sul nuovo contratto, arrivata questa mattina, è stato l'amminstratore delegato del club bergamasco Luca Percassi, ai microfoni di 'Sky'.

"Con mister Gasperini c’è un rapporto forte e oggi abbiamo formalizzato prolungamento del suo contratto fino al 2024 con opzione per un ulteriore anno".

Percassi ha aggiunto anche che il rinnovo è anche un ringraziamento al tecnico di Grugliasco, che guida la Dea dal 2016 con risultati oltre ogni aspettativa.

"Come società siamo sempre presenti e questa è la serata giusta per ringraziare l'allenatore, insieme ai ragazzi, per un lavoro che sta dando grandi frutti. Siamo felici di annunciarlo dopo una vittoria in casa: un atto che dimostra come noi crediamo in lui e come lui creda nell’Atalanta“.