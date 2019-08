Gary Cahill si accasa al Crystal Palace: era stato fatto fuori da Sarri al Chelsea

Il suo addio al è stato doloroso, dopo tante stagioni vissute da protagonista e tantissimi successi. Ora per Gary Cahill è tempo di ripartire dal .

Il trasferimento del 33enne inglese è diventato ufficiale in serata, dopo le voci emerse già nel pomeriggio. Cahill ha firmato un accordo biennale con le 'Eagles', che lo hanno acquistato a parametro zero.

📝 Introducing Gary Cahill and our brand new third kit...#CPFC