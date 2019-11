Gara numero 1000 per l'Inghilterra: ogni giocatore avrà un numero di matricola speciale

Per il match contro Montenegro, i giocatori inglesi saranno contrassegnati da un numero di matricola, che ricorda la sequenza di esordio in Nazionale.

Match numero 1000 per l'. Contro Montenegro, infatti, la Nazionale dei Tre Leoni arriverà allo storico traguardo dopo 147 di storia. Una storia che ha portato un solo Mondiale e tante delusioni nel corso degli anni, nonostante la rappresentativa britannica venga considerata all'unanimità una big assoluta.

Per l'occasione l'Inghilterra di Southgate indosserà una maglia speciale in cui verrà inciso il dato della 1000esima partita, ma non solo: ogni giocatore, infatti, avrà sulla propria casacca un numero di matricola, che rappresenterà il proprio esordio in Nazionale.

Sono 1244 i giocatori che hanno difeso la maglia dell'Inghilterra nelle 999 gare giocate: per la gara contro il Montenegro sono stati convocati 27 giocatori, che vanno dal numero 1170 di Henderson, ovvero il giocatore che ha esordito prima con la Nazionale, a Mings, in campo contro la Bulgaria lo scorso ottobre.

Nella lista anche Maddison e Tomori, che sperano di poter entrare nella storia dell'Inghilterra come esordienti numero 1245 e 1246. Il primo? Robert Barker, nato nel 1847 e in campo con la maglia del suo paese nel 1872.

Barker ha fatto parte della prima gara tra Nazionali di tutti i tempi, sceso in campo come portiere il 30 novembre del 1872, nel match tra Inghilterra e terminato 0-0 e giocato a Partick, Scozia.

Di quella formazione facevano parte anche Greenhalgh, Welch, Chappell, Maynard, Brockbank, Clegg, Smith, Ottaway, Chenery e Morice, il primo undici nella storia della Nazionale dei Tre Leoni.

I convocati dell'Inghilterra:

# 1170 Jordan Henderson ( )

# 1181 Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool)

# 1190 Raheem Sterling ( )

# 1196 Ross Barkley ( )

# 1202 John Stones (Manchester City)

# 1204 Fabian Delph ( )

# 1207 Harry Kane ( Hotspur)

# 1213 Danny Rose (Tottenham Hotspur)

# 1215 Marcus Rashford ( )

# 1216 Tom Heaton ( )

# 1222 Kieran Trippier ( )

# 1223 Harry Maguire (Manchester United)

# 1224 Harry Winks (Tottenham Hotspur)

# 1225 Jordan Pickford ( )

# 1227 Tammy Abraham (Chelsea)

# 1228 Joe Gomez (Liverpool)

# 1233 Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

# 1234 Nick Pope ( )

# 1235 Ben Chilwell ( City)

# 1236 Jadon Sancho ( )

# 1239 Callum Wilson (AFC Bournemouth)

# 1241 Declan Rice ( United)

# 1242 Callum Hudson-Odoi(Chelsea)

# 1243 Mason Mount (Chelsea)

# 1244 Tyrone Mings (Aston Villa)

James Maddison (Leicester City)

Fikayo Tomori (Chelsea)