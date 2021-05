Galtier allo scoperto: "Mi cerca anche il Napoli"

Tra i nomi sul taccuino del Napoli per la panchina, c'è anche quello di Christophe Galtier. Seppur sembrerebbe vicino l'approdo sotto al Vesuvio di Sergio Conceicao, il tecnico del Lille svela l'interesse del club di De Laurentiis.

Lo fa in un'intervista concessa a 'RMC Sport', nella quale parla del suo futuro dopo essersi preso il titolo di Ligue 1 a discapito del PSG.

"Siamo in un periodo in cui festeggeremo con i giocatori e tutte le persone del club. Non ho preso la mia decisione. Mi cercano, non solo Lione e Nizza. Il Napoli? Tra le altre. Un'esperienza all'estero? Mi piace la Francia".