Galtier lascia il PSG dopo un anno: è ufficiale

Il tecnico era arrivato nell'estate del 2022, dopo un anno e la vittoria della Ligue 1 ecco l'addio alla panchina del PSG.

Christophe Galtier non è più l'allenatore del PSG. Il tecnico, arrivato sulla panchina dei campioni di Francia nell'estate 2022 con l'obiettivo di vincere la Champions League, lascia dopo una sola stagione. Non solo per demeriti sportivi.

Nelle scorse settimane infatti Galtier è stato travolto da uno scandalo ed era finito in stato di fermo a causa di presunti episodi di razzismo avvenuti quando ancora allenava il Nizza.

Il PSG, in ogni caso, aveva già deciso di voltare pagina nonostante la vittoria della Ligue 1 e della Supercoppa di Francia. Al suo posto arriverà Luis Enrique, chiamato a portare a Parigi la coppa più ambita, quella 'dalle grandi orecchie'.

Prima del Nizza, Galtier aveva allenato tra le altre anche Lille e Saint-Etienne. Un cammino che lo aveva portato a Parigi fino alla rovinosa caduta.