Galtier lascia il Lille e sceglie il Nizza: accordo imminente

Talvolta lasciare da vincenti è la cosa migliore. Deve pensarla così anche Christophe Galtier che, due giorni dopo aver portato il Lille alla vittoria di uno storico campionato francese, decide di separarsi dal club. Una decisione sorprendente, dopo un risultato inimmaginabile, vista la potenza tecnica ed economica del PSG.

Galtier ha spiegato poi in un'intervista all'Equipe i motivi della sua scelta di lasciare il Lille dopo averlo portato in vetta alla Francia:

"La mia decisione non è legata alla classifica finale della LOSC, se fossimo arrivati ​​quarti o settimi avrei preso la stessa decisione. Non voglio partire con un successo. Me ne vado perché ho deciso che, dopo quattro anni, era ora di partire. Lascio Lille con un risultato incredibile, ho bisogno di qualcos'altro. Non voglio cadere in una routine, come era successo con il Saint-Etienne. La mia decisione non è legata alla paura del futuro del LOSC, vista la situazione generale del calcio francese".