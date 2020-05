Il retroscena di Galliani: "Facemmo di tutto per portare Zielinski al Milan"

Piotr Zielinski stava per indossare la maglia del . A svelarlo è Adriano Galliani, allora ad rossonero, che al 'Messaggero Veneto' ha raccontato il mancato acquisto del polacco quando ancora giocava nell'.

Galliani ha svelato come il centrocampista fosse un vero e proprio pallino del Diavolo, ma alla fine sposò il progetto De Laurentiis.

"Nel 2016 facemmo il possibile per portarlo in rossonero, ma dalla stagione prima non eravamo più liberi di fare mercato e alla fine il ragazzo andò a ".