Galles-Danimarca è anche Ward vs Schmeichel: sfida tra i due portieri del Leicester

Danny Ward e Kasper Schmeichel si giocheranno l'accesso ai quarti di Euro 2020: al Leicester sono rispettivamente la riserva e il portiere titolare.

Galles-Danimarca apre il programma degli ottavi di Euro 2020: calcio d'inizio alle ore 18 in quel della 'Johan Cruijff Arena' di Amsterdam per inseguire il sogno di entrare tra le migliori otto nazionali d'Europa e regalarsi la sfida ad una tra Olanda e Repubblica Ceca.

Confronto tra mine vaganti che offre uno spunto particolarissimo e degno di nota: i due portieri, Danny Ward e Kasper Schmeichel, giocano entrambi al Leicester in Premier League.

Se in questi Europei entrambi possono essere messi sullo stesso piano in quanto a gerarchie, la situazione cambia se si considera il contesto inglese dove Ward è la riserva di Schmeichel, a sua volta titolare indiscusso della porta con 48 presenze collezionate nella stagione da poco conclusa.

Solo cinque le apparizioni del collega gallese, arrivato a Leicester nel 2018: la sua esperienza si sta sviluppando, dunque, all'ombra del danese, ma questo non gli ha comunque impedito di conquistare la titolarità con la sua nazionale.

Ormai dallo scorso novembre, Page ha affidato stabilmente a Ward le chiavi della porta: scalzato definitivamente Wayne Hennessey, colui che visse da titolare la cavalcata andata in scena ad Euro 2016 e arrestatasi in semifinale per mano del Portogallo campione.

Oggi, almeno per una volta, Ward potrà sovvertire gli abituali valori tecnici di riferimento cercando di battere Schmeichel da avversario: ciò, che in qualità di compagno di squadra, non gli è ancora riuscito.