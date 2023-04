Il Galatasaray vola: tripletta e rigore sbagliato per Icardi, a segno anche Zaniolo

L'ex attaccante dell'Inter ha realizzato una tripletta e sbagliato un rigore nel primo tempo di Galatasaray-Kayserispor. A segno anche Zaniolo.

Il Galatasaray 'italiano' continua a macinare goal e vittorie: contro il Kayserispor ne sono stati realizzati addirittura sei, tre dei quali da Mauro Icardi.

L'ex capitano dell'Inter è stato l'assoluto protagonista del primo tempo della sfida: nel bene con una tripletta e un assist, nel male con un rigore sbagliato (subito dopo la respinta del portiere ha comunque ribadito in rete).

In precedenza l'argentino (giunto a quota 12 in campionato) era riuscito a battere il portiere avversario dagli undici metri al primo tentativo, con un destro angolatissimo e imprendibile valso il momentaneo 3-0.

Nel festival delle marcature hanno trovato spazio anche Rashica (servito da Icardi) con un preciso diagonale, Aktürkoglu con un pregevole calcio di punizione dal limite e soprattutto Zaniolo, con un bolide mancino indirizzato sotto la traversa.

Terzo goal in quattro gare di Süper Lig per il figlio d'arte, che nella prima parte di stagione disputata con la Roma ne aveva messi a segno soltanto due in diciassette presenze tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League.

Altri tre punti pesanti per il Galatasaray, ora a quota 66 e a +9 sul Fenerbahce, che domani ospiterà l'Ankaragücü e proverà a riportarsi a -6.