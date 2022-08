Il Galatasaray vuole Mertens: offerti anche 30 voli per Napoli e Bruxelles

Mertens è attratto dalla pista Galatasaray: l'offerta turca consiste anche di benefit come una casa con autista e 30 voli per Napoli e Bruxelles.

Il contratto col Napoli è scaduto da poco più di un mese, ma Dries Mertens fa ancora parte degli svincolati di lusso: il belga sta riflettendo attentamente sulla scelta della prossima squadra, della nuova tappa dopo nove stagioni che lo hanno reso una leggenda all'ombra del Vesuvio.

In queste ore, effettivamente, qualcosa si sta muovendo in direzione Istanbul: come riferito da 'Sky Sport', il Galatasaray ha presentato la sua offerta all'attaccante nativo di Lovanio, chiamato a prendere una decisione sul proprio futuro.

La proposta è decisamente allettante: contratto da 4 milioni netti a stagione più bonus, con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions League del club turco.

Ma non è finita qui: nella proposta sono presenti vari benefit, tra cui una casa con tanto di autista personale e ben 30 voli Turkish Airlines per Napoli e Bruxelles, le città che più di tutte fanno parte della vita affettiva del classe 1987.

Mertens potrebbe non essere l'unico colpo del Galatasaray reduce da un'esperienza in Serie A: ai dettagli la trattativa per Lucas Torreira con l'Arsenal, pronto ad accettare una cifra compresa tra i 6 e i 7 milioni come riportato da Fabrizio Romano.