Il Galatasaray torna a far festa: è campione di Turchia dopo quattro anni

23° campionato turco per il Galatasaray di Okan Buruk: fanno festa anche gli 'italiani' Icardi, Mertens e Torreira, oltre a Zaniolo.

Serata indimenticabile per il popolo del Galatasaray, tornato sul tetto di Turchia a quattro anni di distanza dall'ultima volta: Icardi e compagni hanno festeggiato il 23° titolo della prestigiosa storia del club grazie al 4-1 inflitto in trasferta all'Ankaragücü.

Mattatore, con una doppietta, proprio l'ex attaccante dell'Inter, giunto a quota 21 goal in 23 partite, che diventano 22 considerando anche la coppa nazionale: l'argentino ha festeggiato prendendo sulle spalle il tecnico Okan Buruk, altro artefice della rinascita giallorossa dopo il 13° posto della passata stagione.

Gioia anche per altre vecchie conoscenze del nostro calcio: Muslera, Ayhan, Torreira, Oliveira, Mertens e Zaniolo, quest'ultimo impossibilitato a scendere in campo per scontare la squalifica ricevuta in seguito all'espulsione comminatagli sul campo dell'Istanbulspor il 16 maggio.

82 i punti del Galatasaray contro i 77 del Fenerbahce, peraltro avversario nell'ultimo impegno stagionale: anche in caso di successo, i rivali ridurrebbero soltanto il distacco ormai incolmabile, visto che entrambe le squadre vinceranno a tavolino contro Hatayspor e Gaziantep, ritiratesi dal torneo dopo il violento terremoto che ha colpito Turchia e Siria a inizio febbraio.