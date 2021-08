Il Galatasaray scarica Falcao: "Gli abbiamo detto di cercare squadra in fretta"

Il presidente del Galatasaray, Burak Elmas, ha comunicato la decisione del club di cedere alcuni tra i suoi giocatori più importanti.

E' senza dubbio un mercato strano, per certi versi ancora bloccato, soprattutto per la difficile situazione economica in cui versano i club di ogni competizione: proprio quest'ultimo aspetto, però, potrebbe aprire scenari fino a poco tempo fa impensabili.

In Turchia, ad esempio, il Galatasaray, una delle squadre storiche e più titolate, si trova a dover fare letteralmente i conti con gli ingaggi dei propri giocatori, rivedendo la posizione di alcuni e importanti elementi.

Il presidente del club turco, Burak Elmas, eletto lo scorso 19 giugno, intervenuto in occasione di un seminario estivo del TFF Central Referee Board, ha parlato delle probabili cessioni di due tra i giocatori più rappresentativi.

"Ho parlato con Falcao e Feghouli, hanno dato tanto, ma con questa situazione ho detto loro che non è possibile per noi sostenere determinate cifre".

Nodo ingaggio, dunque, con gli ex Monaco (tra le altre) e Valencia che potrebbero da qui a breve lasciare il club turco e, chissà, anche la Turchia:

"Ho detto loro di trovare un club in breve tempo".

Il Galatasaray pronto a cedere Radamel Falcao e Sofiane Feghouli, entrambi in scadenza nel 2022: diversi club osserveranno attentamente la situazione, con il mercato pronto ad accendersi per l'ultimo e inaspettato sviluppo di un periodo davvero imprevedibile.