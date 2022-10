Gakpo senza freni: già 12 goal e 10 assist, 'doppia doppia' a ottobre

L'esterno d'attacco del PSV è un fiume in piena in questa stagione: già in doppia cifra per quanto riguarda reti e passaggi decisivi per i compagni.

Il calcio europeo ha trovato, forse, una nuova stella, tesi avvalorata dai numeri che, se spesso possono trarre in inganno, il più delle volte sono anche indicativi: Cody Gakpo è balzato di prepotenza sulle prime pagine dei giornali olandesi, con l'obiettivo di sbarcare presto anche sulle testate internazionali. Il merito è di una prima parte di stagione da urlo: sono già 12 le reti messe a segno, corredate da 10 assist. Ciò significa una sola cosa: 'doppia doppia' (cioè doppia cifra in entrambi i dati) al 7 di ottobre, a due mesi dalle prime partite. Score a cui va aggiunto anche un 1+1 con la maglia dell'Olanda in Nations League a settembre. Pazzesco. Traguardo raggiunto grazie alla doppietta e all'assist messi a referto nell'1-5 rifilato dal PSV al Zurigo in Europa League: all'olandese sono bastati 62 minuti per firmare il bottino, prima della sostituzione e di un meritato riposo in vista dei prossimi incontri. Gakpo, peraltro, non è affatto nuovo a imprese statistiche del genere: la scorsa stagione l'ha chiusa a quota 21 reti e 15 assist ma, l'eccezionalità del dato attuale, sta nell'aver raggiunto la 'doppia doppia' in netto anticipo, roba per la quale ad altri calciatori non basta un'annata intera. Il tutto con la supervisione di un certo Ruud Van Nistelrooy, uno che di goal se ne intende: con un allenatore del genere, rinunciare all'impronta offensiva è pressoché impossibile. L'ideale per Gakpo. Scelti da Goal Probabili formazioni 9ª giornata: Milik stringe i denti

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati

Serie A, la programmazione tv tra Sky e DAZN

Date, partite e orari: il calendario della Serie A

Guida TV: calcio in diretta TV e streaming