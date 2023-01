Gaich torna in Serie A: regalò al Benevento la vittoria sulla Juve, è vicino dal Verona

L’attaccante argentino è pronto alla sua seconda avventura in Italia: giustiziò la Juve allo Stadium, vestirà la maglia del Verona.

La Serie A è pronta ad accogliere per la seconda volta Adolfo Gaich. L’attaccante argentino classe 1999 è ad un passo dal Verona. Il club scaligero sta sistemando gli ultimi dettagli con il CSKA Mosca per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto.

Proseguono i contatti tra le parti: in caso di fumata bianca, Gaich, 23 anni, è atteso nelle prossime 48 ore in città per le visite mediche di rito e la firma sul contratto, secondo quanto riferisce Sky Sport.



Il calciatore sudamericano sarà il sostituto di Thomas Henry, infortunatosi nella gara contro la Sampdoria e sottoposto alla ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Per Gaich si tratta della seconda avventura nel campionato italiano. L’argentino ha già giocato in Serie A nella stagione 2020/2021, quando ha indossato la maglia del Benevento.

Due goal in 15 presenze per lui, di cui uno pesantissimo: proprio una sua rete ha regalato la storica vittoria al Benevento all’Allianz Stadium contro la Juventus il 21 marzo 2021.

Una rete storica che il calciatore argentino - nel giro delle nazionali giovanili prima del debutto con la Selecciòn il 10 settembre 2019 nel 4-0 contro il Messico - spera di replicare il prossimo primo aprile, quando il Verona sarà di scena proprio a Torino contro i bianconeri.