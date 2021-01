Gago comincia la carriera da allenatore: firma con l'Aldosivi

Fernando Gago, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo da pochissimo, ottiene sùbito una panchina importante: è l'allenatore dell'Aldosivi.

Fernando Gago non ci pensa due volte e, a soli 34 anni, comincia la sua avventura da allenatore. L'ex centrocampista di , Boca Juniors e è stato annunciato dal Club Atlético Aldosivi.

Bienvenido Fernando Gago a #Aldosivi 🔰🦈⚽️



El jueves comenzará con su trabajo en el club como director técnico del plantel💪🏻💪🏻#VamosTiburón 🦈🦈@fernandogagome @LigaAFA pic.twitter.com/QuYTcZcGl3 — Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) January 16, 2021

Il 34enne ex calciatore, che ha smesso di giocare a novembre dello scorso anno mentre indossava la maglia del Vélez Sarsfield, spera di recarsi a Mar del Plata martedì per firmare l'accordo. Sarebbe per una stagione, secondo gli accordi.

L'ultima stagione l'ha giocata al Vélez, dove è rimasto da luglio 2019 al novembre del 2020. Come sempre i troppi infortuni, i problemi fisici, hanno costretto Gago ad una nuova scelta di vita. Ha deciso che era arrivata l'ora di smetterla con tutti quegli infortuni, si gira pagina con un nuovo capitolo di vita.

Gago sarà accompagnato da Federico "Pocho" Insúa come assistente di campo. Inoltre ci saranno Diego Cogliandro, Gustavo Gallego e Gastón Maddoni nel suo staff. E Roberto Luzzi sarà il preparatore fisico.