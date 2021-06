Gaffe Lazio: annuncia per errore gli acquisti di Sarri, Hysaj e Maksimovic?

Non è ancora nemmeno stato annunciato Maurizio Sarri come nuovo allenatore, e la Lazio già si porta addirittura avanti ai due primi acquisti del calciomercato estivo. Ma è una verità e quindi una gaff, o qualcos'altro?

Non è dato saperlo, ma l'unico dato di fatto è che questo pomeriggio, sul sito ufficiale della Lazio, è apparso un comunicato che annunciava gli acquisti di Elseid Hysaj e Nikola Maksimovic, oltre a dare per certo l'approdo di Maurizio Sarri.

"Ogni Comandante ha i suoi soldati fidati, per deontologia, per spirito di abnegazione, ma certamente anche per le esperienze vissute insieme, per le battaglie sul campo. Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj hanno fatto parte delle milizie sarriane per tanto tempo, allenatore nel mirino dei biancocelesti.

Il terzino albanese, classe 94, è il più fedele nel tempo: dai tempi di Empoli, della cadetteria della stagione 12-13, fino alla Champions League 17-18. 243 presenze in totale tra coppe e campionati. Il centrale serbo, classe 91, ha protetto la linea azzurra del tecnico nelle stagioni 16-17 e 17-18. Non un titolare inamovibile ma un giocatore pronto a dire sì: nel suo bilancio totale 16 presenze con infortuni e contrattempi ad impedire un impiego in pianta stabile», prosegue il comunicato, descrivendo i calciatori".