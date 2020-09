Gaffe del Manchester City: "Fai una domanda a Koulibaly"

Il Manchester City presenta Ruben Dias ma sul sito spunta l'articolo già programmato forse per l'acquisto di Koulibaly: "Fagli una domanda".

Il ha acquistato Ruben Dias per circa 68 milioni di euro, ma per settimane ha trattato con il l'acquisto di Koulibaly, prima di veder sfumare il trasferimento.

Eppure è chiaro che il suo acquisto fosse tra i programmi del Manchester City. Ieri il club ha annunciato il nuovo numero di Ruben Dias (che indosserà la maglia numero 3) con un comunicato sul proprio sito, ma in fondo all'articolo è apparso un collegamento ad un altro articolo.

L'articolo prosegue qui sotto

"Nuovi acquisti del Manchester City: Fai una domanda a Kalidou Koulibaly"

Altre squadre

Tutto fa pensare che il Manchester City aveva preparato il materiale per l'acquisto di Koulibaly, salvo poi virare su Ruben Dias per un accordo non arrivato con il Napoli.

Purtroppo per loro, la gaffe è stata evidente per molti minuti, prima che tutto fosse rimosso dal sito del Manchester City.