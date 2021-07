Gabriel Veron pallino del Sassuolo: trattativa in corso col Palmeiras

Il 18enne Gabriel Veron è finito nel mirino del Sassuolo: ha una clausola rescissoria di 53 milioni, ma il Palmeiras potrebbe accontentarsi di 15.

In attesa di capire quale sarà il futuro di Manuel Locatelli, il giocatore della rosa più ambito sul mercato, il Sassuolo di Alessio Dionisi punta a rafforzarsi sulle corsie esterne dell'attacco dove è stato individuato il profilo giusto in termini di doti tecniche ed età.

Come riportato da 'Sky Sport', la società neroverde è attratta da Gabriel Veron, 18enne ala di proprietà del Palmeiras che nel suo contratto ha inserito una clausola rescissoria di 53 milioni di euro.

La trattativa tra le parti è in corso ma non a questa cifra, troppo alta per le casse sassolesi: in Brasile potrebbero dire sì ad una proposta di 15 milioni, magari con l'aggiunta di alcuni bonus ad edulcorare il tutto.

Veron è soprannominato 'Bolt' per la sua grande velocità e per portarlo in Italia servirà un'opera di convincimento non indifferente: sulle sue tracce, infatti, c'è anche il Manchester United.