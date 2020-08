Gabriel diviso tra Napoli e Arsenal: "Decisione entro domani"

Sta per terminare il piccolo tormentone di mercato con protagonisti il e il , già impegnati a chiudere il precedente affare che ha portato Victor Osimhen all'ombra del Vesuvio: nelle prossime ore arriverà la decisione di Gabriel Magalhaes sul suo futuro.

Intervistato da 'Talk Sport', il presidente dei francesi, Gerard Lopez, non si è sbilanciato su quella che sarà la scelta del difensore brasiliano, per il quale sia i partenopei che l' hanno già raggiunto un accordo di massima con il Lille.

"E' giusto dire che Arsenal e Napoli sono fortemente interessate a Gabriel. Al ragazzo abbiamo concesso tutto il tempo per prendere una decisione. Gli abbiamo sempre detto che non avremmo mai creato un'asta di offerte in caso di accordi simili con due o tre club. Non esagero se dico che la scelta sarà fatta tra oggi e domani, ma non sono in grado di dire quale sia. Abbiamo dato qualche consiglio a Gabriel ma preferiamo non parlarne in pubblico. Arsenal? Non dico nulla".