Gabigol senza giri di parole: "Ovunque è meglio dell'Inter"

E' stata, per adesso, la sua esperienza più difficile: lo dicono i numeri, lo dicono i fatti. Gabigol non ha dimenticato il suo passato all'Inter.

Una parentesi che gli è senz'altro servita a crescere dal punto di vista umano e professionale: arrivato nell'estate del 2016 dal Santos, ha raccolto solo 10 presenze e 1 goal, contro il Bologna. Tanti prestiti, al Benfica, poi di ritorno al Santos. Nel 2019 quello al Flamengo che ha convinto la formazione rossonera ad acquistarlo definitivamente.

L'articolo prosegue qui sotto

Oggi Gabigol è una certezza del calcio brasiliano, autore di ottime prestazioni nel campionato carioca che, proprio nel 2019, gli hanno consentito di vincere anche una Copa Libertadores.

Negli scorsi giorni, però, l'attaccante è ritornato sul suo passato all'Inter, senza mezzi termini.

"L'Inter è sempre stata una spina nel fianco. Non ho mai giocato e non mi lasciavano tornare in Brasile, non mi ha mai lasciato fare quello che avrei voluto".

Intervenuto al podcast Podpah, Gabigol si è sfogato ai microfoni.

"Mi dicevo che avevo 18 anni e che avevo bisogno di giocare. Desideravo tornare al Santos: poi ho parlato con il Corinthians, il Sao Paulo e altre squadre. Volevo solo tornare in Brasile".

Ormai si tratta di diversi anni fa, ma Gabigol non ha dimenticato ciò che ha provato quando si è trasferito in prestito al Benfica.

"Quando si è presentata l'opportunità di andare al Benfica ho pensato: 'Ovunque è meglio dell'Inter'".