Gabbiadini negli Emirati Arabi? Vicino l'addio alla Sampdoria

Manolo Gabbiadini si avvicina a lasciare la Samp: trattativa avanzata per il trasferimento dell'attaccante a Dubai.

Manolo Gabbiadini può lasciare Sampdoria e calcio italiano. L'attaccante, infatti, secondo quanto riporta 'Sportitalia' sarebbe vicino all'approdo negli Emirati Arabi.

La trattativa sarebbe in fase avanzata e così, qualora andasse in porto, sancirebbe il secondo divorzio della punta bergamasca dai blucerchiati dopo quello del 2015 che lo portò dalla Samp al Napoli.

Per Gabbiadini, 31 anni, il passaggio a Dubai rappresenterebbe un'ulteriore esperienza all'estero che farebbe il paio con quella vissuta in Premier League col Southampton tra il 2017 e il 2019, salvo poi rientrare in Italia e dire nuovamente sì ai liguri.

Adesso la prospettiva di cambiare maglia e salutare di nuovo la Genova blucerchiata, con gli Emirati Arabi sullo sfondo pronti ad accoglierlo.