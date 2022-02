Gabaski trascina i Faraoni: l'Egitto batte il Camerun ai rigori e vola in finale

Sarà Salah contro Mané in finale: dopo una partita infinita, eterna, fatta di nervosismo, tensione e occasioni mancate l'Egitto supera il Camerun e si qualifica per l'atto conclusivo della Coppa d'Africa.

Una partita da "sliding doors": non doveva giocare, ma alla fine Mohamed Abougabal, "Gabaski", è stato determinante con i due rigori parati rispettivamente a Moukouidi e Leache hanno decretato, con la battuta sbagliata da N'Jie, l'eliminazione dei padroni di casa.

Un match equilibrato in cui non sono mancati i momenti di nervosismo: come quasi allo scadere dei 90', quando Queiroz, CT dell'Egitto, è stato prima ammonito per proteste e poi espulso, non contenendo la rabbia.

Grande delusione per i camerunesi, giunti in massa allo Stade d'Olembé per vedere i propri beniamini: l'Egitto torna in finale di Coppa d'Africa e lo fa dopo cinque anni dall'ultima volta, quando perse proprio contro il Camerun.

Gli egiziani sfideranno in finale il Senegal, che nell'altra semifinale ha superato il Burkina Faso per 1-3: il trofeo, adesso, è a un passo, su una strada ideale che porta a Liverpool. Lì, dove guarderanno, a distanza, Salah e Mané sfidarsi per l'orgoglio della propria Nazione.