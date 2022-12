Fuzato si rilancia con l'Ibiza: con 56 parate è tra i migliori portieri della B spagnola

Il portiere brasiliano, che oggi difende la porta dell'Ibiza, è tra i migliori della Seconda Divisione: 56 parate messe a referto in 21 partite.

Con la Roma ha disputato soltanto otto partite nel giro di un anno mezzo ritagliandosi, di conseguenza, uno spazio estremamente marginale all'interno della rosa giallorossa.

Tuttavia, Daniel Fuzato sembra aver trovato definitivamente la sua dimensione in terra iberica. Il portiere brasiliano, in estate, è approdato all'Ibiza, formazione che da due anni milita in Liga SmartBank, ovvero la seconda divisione del calcio spagnolo.

E proprio nel contesto de 'La Isla' il classe 1997 sta impressionando gli addetti ai lavori nonostante una situazione di classifica che vede il club confinato all'ultimo posto in classifica.

All'interno del collettivo azzurro è stato proprio Fuzato il giocatore a spiccare a suon di prestazioni importanti che lo consolidano tra i migliori esponenti del ruolo in campionato.

Tra i numeri 1 della Liga SmartBank, l'ex Palmeiras è uno di quelli che ha effettuato più parate, con 56 interventi totali messi a referto in questa prima parte di stagione. Con 21 partite disputate, la sua percentuale di parate è del 2,67%.

Meglio di lui hanno fatto sin qui Óscar Whalley - portiere del Lugo - con 72 parate, Aaron Escandell del Cartagena con 59, oltre a Daniel Cardenas del Levante, 'fermo' a 58 in compagnia di Miquel Parera del Racing Santander.

Alle loro spalle ecco dunque Fuzato. Comprimario alla Roma e oggi protagonista in Spagna dove è chiamato a risollevare le sorti di un Ibiza in difficoltà.