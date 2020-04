Nessun dubbio sul futuro, Zaniolo: "La Roma è tutto, spero di restare per tanti anni"

Il gioiello della Roma, Nicolò Zaniolo, spiega: “Non vedo il motivo per cui debba cambiare squadra. Sperare di nuovo nell’Europeo è bellissimo”.

E’ uno dei più grandi talenti in assoluto espressi negli ultimi anni dal calcio italiano e non è quindi un caso che ciclicamente si rincorrano voci che lo vorrebbero nel mirino di alcune big d’Europa.

Nicolò Zaniolo è uno di quei campioni che farebbe comodo a qualunque squadra, a quanto pare però il suo futuro sarà comunque tinto di giallorosso. Il gioiello della , in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, ha giurato fedeltà al club capitolino.

“La Roma per me è tutto, mi ha regalato emozioni indescrivibili a partire dall'esordio al Bernabeu. Mi ha fatto esultare, giocare all'Olimpico e sentire amato dai tifosi. Quindi, non vedo il motivo per cui debba cambiare e spero di rimanere qui per tantissimi altri anni”.

La stagione della sua definitiva consacrazione è stata bruscamente stoppata da una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione al menisco.

“L'infortunio al ginocchio è stata una bella batosta. Sono riuscito a superarla solo dopo le prime due-tre settimane che sono state molto dure. Il mio carattere non è mai cambiato e sono stato sempre sorridente e felice. Ogni giorno mi do degli obiettivi da raggiungere e superare. Il ginocchio risponde bene, spero di tornare in campo più forte di prima”.

Nei giorni scorsi ha fatto il giro del web la foto di un bambino che gioca a pallone in una Milano deserta con addosso proprio la maglia di Zaniolo.

“Appena ho visto quella foto sono rimasto stupito, contento. La passione per il calcio c'è sin da piccoli e quel bambino la rispecchiava in pieno. Sono orgoglioso che indossasse la mia maglia ed è segno che qualcosa di buono ho fatto e che dovrò continuare così per rimanere nel cuore di questi bambini che hanno grandi sogni. Se lo avessi davanti lo porterei sicuramente a Trigoria per fargli vedere come ci comportiamo e alleniamo. Un piccolo gesto ma credo che lo farebbe molto felice”.

L’emergenza Coronavirus ha costretto la UEFA a rimandare di un anno , Zaniolo avrà quindi tutto il tempo per recuperare e tornare a disposizione di Roberto Mancini per la massima competizione continentale.