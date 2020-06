Futuro Sanchez, Solskjaer spiega: "A volte un bel divano non va bene con il resto"

Il tecnico del Manchester United, Solskjaer, ha parlato del possibile ritorno di Sanchez: “Spetta ai giocatori riuscire a fare bene”.

Quello di Alexis Sanchez è un futuro ancora tutto da scrivere. Approdato la scorsa estate all’ in prestito secco dal , l’attaccante cileno dovrebbe, salvo possibili nuovi accordi, tornare a vestire la maglia dei Red Devils al termine della stagione.

L’ex , ed è legato al club inglese da un contratto che scadrà solo nel 2022, ma resta da capire se per lui potrebbe esserci un posto nella squadra pensata da Ole Gunnar Solskjaer.

Come riportato dal ‘Daily Star’, il tecnico dello United, parlando della rosa per la prossima stagione, ha lasciato le porte aperte a tutti, ha però anche spiegato come ogni singolo giocatore sarà chiamato ad adattarsi alle esigenze della squadra.

“Naturalmente c’è sempre posto per i buoni giocatori e per le brave persone. Vediamo dove riusciremo ad arrivare al termine di questa stagione, perché riteniamo che la squadra sia molto buona. Crediamo di essere sulla buona strada per riuscire ad ottenere qualcosa. Spetta ai giocatori, quando sono qui, riuscire a far bene, perché parliamo sempre di persone che vanno e vengono e di mettere insieme un gruppo”.

Sanchez potrebbe quindi tornare al Manchester United, ma ad attenderlo non ci sarebbe un ruolo da stella di prima grandezza.